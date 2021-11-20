İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi - Haberler
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İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

AA / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel
İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Menekşe Derneği, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar için tiyatro etkinliği düzenledi.

Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Menekşe Derneği, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar için tiyatro etkinliği düzenledi.

Kamplarda zor şartlar altındaki çocuklar, "Zeytin Bağı" adlı kampta Dünya Çocuk Halkları Günü dolayısıyla düzenlenen tiyatroyla doyasıya eğlendi.

Derneğin Çocuk Koruma Programı Koordinatörü İbrahim Sermini, AA muhabirine, "Tiyatroda, küçüklere ve yaşlılara saygı gösterilmesinin önemini anlattık." dedi.

Tiyatronun yanı sıra çocuklarla şarkı söylediklerini anlatan Sermini, "Kamplardaki çocukların acılarını, bombardımanı, savaşı, yoksulluğu ve yaşadıkları kötü koşulları anlatan Hayalim adlı şarkıyı seslendirdik." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Haysem Barhum, arkadaşları ile tiyatro izleyerek çok eğlendiklerini söyledi.

İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

İdlib'deki çocuklar tiyatro gösterisiyle sevindi

AA / Ahmet Karaahmet - Son Dakika Haberleri

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