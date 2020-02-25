İdlib'deki bombalardan korkmamak için babasıyla oyun oynayan Selva ve ailesi Türkiye'ye sığındı
İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi
25.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:42
Suriye'nin İdlib kentindeki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı 4 yaşındaki Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi.
Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com