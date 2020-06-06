İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (3)
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İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için başsağlığı mesajı paylaştı.

İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (3)
06.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:43

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşımız, 5 Haziran 2020 tarihinde İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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