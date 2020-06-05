İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
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İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
05.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:02

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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