İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya
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İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya

İhlas Haber Ajansı / Ebdu El Baset Abu Aissa - Haberler | Güncel

- İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya İdlib'in kuzeyindeki Zerdana kasabasında yaklaşık 16 bin sivile hizmet veren Zerdana Sağlık Merkezi, maddi sıkıntılar ve yardım yetersizliği nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya geldi.

- İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya

İDLİB - İdlib'in kuzeyindeki Zerdana kasabasında yaklaşık 16 bin sivile hizmet veren Zerdana Sağlık Merkezi, maddi sıkıntılar ve yardım yetersizliği nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya geldi.

İdlib kırsalında bulunan Zerdana Sağlık Merkezi, yaklaşık 16 bin sivile hizmet verirken devam eden saldırılar, maddi sorunlar ve yardımların yetersiz olmasıyla mücadele ediyor. Zerdana kasabasında bulunan Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya. Bölge halkı sağlık merkezinin kapanmasından endişe duyuyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanlar ise gönüllü olarak sivillere hizmet vermeye başladı.

Sağlık Merkezi Müdürü Musab Kadaa, "Zerdana Sağlık Merkezi yaklaşık 16 bin kişiye ek olarak farklı kamplardaki yerinden edilen 10 binden fazla sivile de hizmet veriyor. Sağlık merkezinde genel cerrahi, kardiyoloji, kadın ve çocuk, ağız ve diş, cildiye kliniklerinin yanı sıra hastalara ücretsiz ilaç sağlayan bir de eczane bulunuyor. 24 saat çalışan kadın doğum ve gece ambulanslar da var. Şu an personel gönüllü olarak çalışıyor. Merkeze farklı örgütlerden verilen maddi destek tamamen kesildi. Merkez her anda kapanabilir" dedi.

Zardana köyünde yaşayan sivil Abdullah El Kasım ise, "Büyük bir sıcak hava dalgası var ve bize en yakın sağlık merkezinin kapanma riskiyle karşı karşıya geldiğini duyduk. En yakın sağlık merkez bizden yaklaşık 10 bin metre uzaklıkta. Sivillerin durumu iyi değil ve günlük geçim kaynağına sahip değil. Hastaları çok daha uzak yerlere nasıl ulaştırabilecekler? İlgili makamlara, sağlık merkezine yeterli desteği vermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya
İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya
İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya
İdlib'de Zerdana Sağlık Merkezi kapanma riskiyle karşı karşıya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ebdu El Baset Abu Aissa

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