İdlib'de yaralanan Zonguldaklı askerlere geçmiş olsun ziyareti

04.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:26

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve beraberindekiler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy'u ziyaret etti.

Askerleri, Yazıcılar köyündeki baba evlerinde, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile ziyaret etti.

Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliği için şehit ve gazilere minnet duyduklarını belirterek, "Sizler bizim gururumuzsunuz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Mehmetçik, ülkenin geleceği, bütünlüğü, mutlu olması için canını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Kaynak: AA