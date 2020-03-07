İdlib'de yaralanan Uzman Çavuş Ersin Yıldız, Bursa'daki evine geldi

07.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:24

İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ersin Yıldız tedavisinin ardından İnegöl ilçesindeki evine geldi.

Esed rejiminin saldırısı sonucu yaralanan Yıldız, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

İnegöl'deki evine gelen Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, iyileştikten sonra tekrar görev bölgesine ve silah arkadaşlarının yanlarına dönmek istediğini söyledi.

Yıldız, Türk halkından dua beklediklerini de ifade etti.

Kaynak: AA