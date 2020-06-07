İdlib'de yaralanan sözleşmeli er, 43 gün sonra şehit oldu (2)
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İdlib'de yaralanan sözleşmeli er, 43 gün sonra şehit oldu (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

İdlib'de yaralanan sözleşmeli er, 43 gün sonra şehit oldu (2)
07.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:02

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 26 Nisan 2020 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı neticesinde yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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