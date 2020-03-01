İdlib'de yaralanan iki asker memleketleri Zonguldak'ta

01.03.2020 00:27 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:27

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, tedavilerinin ardından memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar köyüne geldi.

İdlib'deki hava saldırısında yaralanan uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aynı köyden olan iki uzman çavuş akşam saatlerinde birlikte köylerine döndü. Kurt ve Ersoy'u köy halkıyla birlikte Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Karadeniz Bölge Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar karşıladı. Adnan Ersoy'un 2 yaşındaki kızı Asel'in 'baba' diyerek seslenmesi karşılamaya gelenleri gözyaşlarına boğdu. Köyde toplanan kalabalık, 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Uzman çavuş Erhan Kurt'un babası Metin Kurt, evinin önünde kesilen adağın kanını oğlunun alnına sürdü.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğini söyleyerek, "Biz arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bütün şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Yıkılmadık, ayaktayız. Dimdik mücadelemiz devam edecek. Arkadaşımızı da gördük, karşıladık. Tabi ki olmasa iyiydi. Ama arkadaşımızı sağlıklı gördüğümüze sevindik. Bütün arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA