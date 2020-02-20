İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

20.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:37

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA