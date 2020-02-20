İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi
Haberler » Güncel » İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi - Haber

İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde, hava saldırısı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

20.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:37
İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

 

SURİYE'nin kentinde, hava saldırısı sonucu yaranan 5 asker, 'ne getirildi.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler