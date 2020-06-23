İdlib'de yapılan "Cihannüma Evleri" ailelere teslim edildi- Bölgede inşa edilen 310 briket evde,...
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İdlib'de yapılan "Cihannüma Evleri" ailelere teslim edildi- Bölgede inşa edilen 310 briket evde,...

Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde Sadakataşı ve Cihannüma derneklerinin iş birliğiyle yaptırılan "Cihannüma Evleri" ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

23.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:51

Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde Sadakataşı ve Cihannüma derneklerinin iş birliğiyle yaptırılan "Cihannüma Evleri" ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Bölgede, 250'sinin Cihannüma Derneğince yaptırıldığı 310 briket evde, savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi siviller barınacak.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, AA muhabirine, İdlib'e bağlı Kefer Lusin'de yapımı tamamlanan briket evleri ailelere teslim ettiklerini söyledi.

Bölgede, 250 ev inşa etme planını kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şen, "Bu evlere yerleştirilen ailelerin çoğunluğu yetimlerden oluşuyor. Toplamda 1000 çocuk, aile büyükleriyle burada yaşayacak. Bu nedenle en kısa süre içerisinde bu alana okul inşa etmeyi de planlıyoruz." dedi.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal da İdlib'deki briket ev çalışmaları kapsamında 9 arazide farklı projelerle inşa ettikleri evlerin açılışlarının sürdüğünü belirterek, "Cihannüma Evleri' projesinde 310 briket ev bulunuyor. Bu evlerin 250'si Cihannüma Derneği tarafından bağışlandı." diye konuştu.

Özdal, Sakadataşı Derneğinin, Suriye'de 5 bin briket ev inşa etmeyi hedeflediğini aktardı.

İdlib'de yapılan 'Cihannüma Evleri' ailelere teslim edildi- Bölgede inşa edilen 310 briket evde,...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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