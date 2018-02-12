İdlib'de Yakalanıp Pikapla Götürülen DEAŞ'lı Teröristler Arasındaki Çocuk Dikkat Çekti

Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği en büyük toprak parçası olan İdlib vilayetinden çarpıcı görüntüler geldi.

Muhalifler, İdlib'le Hama arasındaki El Huveyn köyünde çok sayıda DEAŞ teröristini yakaladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir pikaba bindirilip bölgeden götürülen katil sürüsü arasında bir çocuk dikkat çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ 2017 yılında Suriye ve Irak'tan silinse de halen kontrol ettiği bazı noktalar var. Hama ve İdlib arasındaki küçük bölge de bunlardan biri. Muhalifler, halihazırda DEAŞ'ın kökünü kazımak için ilerliyor.

Irak ve Suriye'de elinde tuttuğu toprakların neredeyse tamamını kaybeden terör örgütü, Haziran 2014'te Musul'da hilafet ilan etmişti. Uluslararası koalisyon ve yerel güçlerin büyük çabalarıyla örgüt üç yılda Irak ve Suriye'de yenilgiye uğratıldı, 2017 sonbahara gelindiğinde mutlak zafer kazanıldı.

5 kıtada 30'u aşkın ülkede saldırı düzenleyen terör örgütü DEAŞ, geçen yıl Kasım ayı başında ABD'yi hedef almıştı. Özbek asıllı Seyfullah Saipov'un kullandığı araç, New York Manhattan'daki bisiklet yolunda yayaları ezmiş ve sekiz kişi yaşamını yitirmişti.

DEAŞ, 2017 içinde İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat 2017'de yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.