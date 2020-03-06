: İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi

06.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:15

Türkiye ile Rusya arasında İdlib'in istikrara kavuşturulması için varılan mutabakattan sonra kent merkezinde Türkiye'ye destek gösterisi yapıldı.

Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib'in kent merkezinde toplanan halk, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını sürdürmesi için gösteri düzenledi.

Meydanı devrim bayraklarıyla donatan siviller, "Devrim sürüyor", "Türk şehitleri kardeşimizdir, onlar için çok üzgünüz", "Esed savaş suçlusudur, onu yeri Lahey'dir", "Esed ve Putin suç ortağıdır" yazılı pankartlar ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de siyasi geçişi öngören 2254 sayılı kararına gönderme yapan dövizler taşıdı.

Gösteride meydanın ortasındaki direğe Türk bayrağı asılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki askeri varlığının sürmesini isteyen sloganlar atıldı.

Türkiye ile Rusya, dün Moskova'da yapılan liderler zirvesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlanması ve Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu üzerinde güvenli koridor oluşturulmasını öngören bir mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA

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