İdlib'de 'Türk gözlem noktasının Suriye ordu güçlerince kuşatıldı iddiası
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İdlib'de 'Türk gözlem noktasının Suriye ordu güçlerince kuşatıldı iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordu güçlerinin, muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de ilerleme kaydettiğini ve Türkiye'ye ait bir gözlem karakolunu da kuşattığını öne sürdü

24.12.2019 00:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:51
İdlib'de 'Türk gözlem noktasının Suriye ordu güçlerince kuşatıldı iddiası

İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye ordu güçlerinin, muhaliflerin elindeki son bölge olan 'de ilerleme kaydettiğini ve 'ye ait bir gözlem karakolunu da kuşattığını öne sürdü.


SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, AFP'ye yaptığı açıklamada, İdlib'in güneydoğusundaki Maaret el Numan ilçesi yakınlarında bulunan Surman köyündeki Türk gözlem noktasını kuşattığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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