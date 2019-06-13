İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki gözetleme noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki gözetleme noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı.
'Kasti olduğu değerlendirilen' havan topu saldırısında 3 Türk askeri yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com