İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı

İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki gözetleme noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı

İdlib'de Türk gözetleme noktasına saldırı: 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki gözetleme noktasına, Şam yönetimine bağlı güçlerin kontrolündeki bölgeden saldırı düzenlendiğini açıkladı.

'Kasti olduğu değerlendirilen' havan topu saldırısında 3 Türk askeri yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et