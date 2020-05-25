- İdlib'de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi
- İdlib'de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.
25.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:21
- İdlib'de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, sokaklarda oynayan çocuklarla bayramlaştı. Türk askerleri daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Kaynak: İHA