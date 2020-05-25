İdlib'de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi
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İdlib'de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.

İdlib'de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi
25.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:24

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, sokaklarda oynayan çocuklarla bayramlaştı. Türk askerleri daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. - İDLİB

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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