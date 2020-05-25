İdlib'de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.
25.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:24
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, sokaklarda oynayan çocuklarla bayramlaştı. Türk askerleri daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. - İDLİB
Kaynak: İHA