İdlib'de TSK'ya destek gösterisi

01.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:00

İdlib'in Hazano kasabasında Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) desteklemek üzere gösteri düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Esad rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklemek için bir gösteri daha düzenlendi. İdlib'in Hazano kasabasında düzenlenen destek gösterisinde, Türk bayrakları açıldı, üzerinde "Türk ordusuna teşekkür ediyoruz", "Türk halkı ve İdlib'teki Suriye halkı el ele yürüyor" yazılı pankartlar taşındı.

(İHA)

Kaynak: İHA