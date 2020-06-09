İdlib'de son 24 saatte 5 bin 800 sivil yerinden edildi
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İdlib'de son 24 saatte 5 bin 800 sivil yerinden edildi

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal eden Rusya'nın havadan, Beşşar Esed rejimi ile İran destekli terörist grupların karadan saldırıları nedeniyle son 24 saatte 5 bin 834 sivil yerinden edilirken, Rusya'nın saldırılarında 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

İdlib'de son 24 saatte 5 bin 800 sivil yerinden edildi
09.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:54

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal eden Rusya'nın havadan, Beşşar Esed rejimi ile İran destekli terörist grupların karadan saldırıları nedeniyle son 24 saatte 5 bin 834 sivil yerinden edilirken, Rusya'nın saldırılarında 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, özellikle Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yoğun hava saldırıları nedeniyle, Cebel Zaviye ve Cebel Şahişbo bölgesinden, Kensafra beldesi ile Mozara Ainlaruz, Fattira, Bara ve Keferavid köylerinden göç yaşandığını söyledi.

Söz konusu saldırılar nedeniyle son 24 saatte 5 bin 834 sivil, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Ateşkes ortamından faydalanan 285 bin 403 sivil evlerine geri dönmüştü.

Rus savaş uçaklarının dün ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim ve cephe hatlarına düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az üç sivil hayatını kaybetmiş, üç sivil yaralanmıştı.

Hava saldırıları sabah saatlerine kadar devam etti.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede, İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak'ta ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağlamış, son ateşkes 6 Mart saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girmişti. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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