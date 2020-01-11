İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırıları düzenlendi: En az 17 sivil hayatını kaybetti

11.01.2020 22:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:37

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 17 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib kent merkezi ile Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha, Binneş ve Hamdiyye köylerine hava saldırılarının yapıldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle