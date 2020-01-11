İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırıları düzenlendi: En az 17 sivil hayatını kaybetti
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İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırıları düzenlendi: En az 17 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 17 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

11.01.2020 22:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:37
İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırıları düzenlendi: En az 17 sivil hayatını kaybetti

'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının 'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 17 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib kent merkezi ile Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha, Binneş ve Hamdiyye köylerine hava saldırılarının yapıldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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