İdlib'de Silah Deposunda Patlama: 12'si Çocuk En Az 39 Kişi Öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de bir silah deposunda meydana gelen patlamada 12'si çocuk en az 39 kişi öldü.

Sarmada kentindeki binada silah kaçakçılarının cephanelikleri olduğu bildirildi.

Bölgedeki muhabirler onlarca kişiden hala haber alınamadığını söylüyor.

AFP haber ajansı, kurtarma ekiplerinin, bina altında mahsur kalanların kurtarılması için enkaz kaldırma çalışmalarına katıldıklarını aktardı.

İdlib Sivil Savunma ekiplerinden Hatem Ebu Marvan, 'içleri sivil dolu binaların yerle bir olduğunu' söyledi.

Binadakilerin, Humus'tan kaçan Suriyeliler olduğu düşünülüyor.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.