İdlib'de sığınmacıların kaldığı çadır kampında yangın çıktı
İdlib'de sığınmacıların kaldığı çadır kampında yangın çıktıSuriye'de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyü yakınlarındaki sığınmacıların kaldığı Al-Barakah çadır kampında yangın çıktı.
16.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:23
İdlib'de sığınmacıların kaldığı çadır kampında yangın çıktı
Suriye'de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Deir Hassan köyü yakınlarındaki sığınmacıların kaldığı Al-Barakah çadır kampında yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, en az 25 çadırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yetkililer yangının çadırda yemek yapıldığı sırada çıkmış olabileceğini üzerinde duruyor.
Kaynak: DHA