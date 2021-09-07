İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı

İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Rusya'ya ait savaş uçağının İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kampına hava saldırısında bir kadın ve 3 çocuk yaralandı.

Rusya'ya ait savaş uçağının İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kampına hava saldırısında bir kadın ve 3 çocuk yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden 11.44 'te havalanan Rusya'ya ait savaş uçağı, İdlib'in kuzeyindeki Meryem Kampı'na hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in kuzeyindeki Maratmisrin kasabasındaki Meryem Kampı'na düzenlenen hava saldırısında 1'i kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 4 sivil yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı
İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı
İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı
İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

Taliban: Pencşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi
Taliban: Pencşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi
Çin, 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
Çin, 19 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Marcao Ali Öztürk Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İdlib'de sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 4 sivil yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:20:07. #1.14#

title