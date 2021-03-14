- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı

14.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:03

- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalını vuran şiddetli rüzgar nedeniyle sığınmacı kampındaki en az 80 çadır zarar gördü.

- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı

İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalını vuran şiddetli rüzgar nedeniyle sığınmacı kampındaki en az 80 çadır zarar gördü.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında etkili olan şiddetli rüzgar kamptaki çadırların yıkılmasına neden oldu. Fırtınada 50 çadır zarar görürken, 30 çadır tamamen yıkıldı.

Bölgedeki Suriyelilerin hayatını olumsuz etkileyen fırtına aileleri dışarıda bıraktı. Çadırların kullanılmaz hale gelmesiyle kampta yaşayan aileler küçük bir çadıra birlikte sığınmak zorunda kalırken, bazı aileler çadırlarını tamir etmeye çalıştı. Fırtınanın devam etmesinden endişe eden siviller dışarıda kalan çocuk ve yaşlıların hayatı için büyük tehdit oluşturabileceğini aktardı.

Kampta ailesiyle yaşayan Hassan Karat, "Dün gece uyuyorken rüzgar nedeniyle kaldığımız çadır aniden yıkıldı. Akrabalarımızın çadırında kalmak zorunda kaldık. Sabah saatlerinde ise çadırımıza döndük ve paramparça olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı
- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı
- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı
- İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMED EL MUSTAFA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akbağ Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:05:19. #1.14#
title