İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tank'ın ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tank'ın ailesine acı haber verildi

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.

28.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:44
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tank'ın ailesine acı haber verildi

bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, 'deki babaevine acı ulaştı.

Şehit Tank'ın Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Kutulman verdi.

Şehidin babası Ahmet Turan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Batuhan Tank'ın 6 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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