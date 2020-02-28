İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi - Haber

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı.

28.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:06
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 'ın (25) 'daki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin merkez Fatih Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz şehadet haberini anne Elif ve baba Ahmet Orhan'a verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri ve akrabaları teskin etti.

Orhan ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Dört kardeşi olan Mehmet Orhan'ın yaklaşık üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler