İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

28.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:12
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ailesine acı haber verildi

bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, 'deki baba ocağına acı ulaştı.

Şehit Tüzel'in Erdemli ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü verdi.

Haberi alan şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Baba Şuayip Tüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3 gün önce telefonla görüştüğünü anlattı.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: AA

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