İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Gülaştı'nın cenazesi Samsun'a getirildi

29.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:40

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın cenazesi, Samsun'a ulaştırıldı.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Vali Kaymak, şehidin babası İsa Gülaştı'ya başsağlığı dileğinde bulundu.

Karaaslan ise şehidin kız kardeşlerini teskin etmeye çalıştı.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin 3 kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, yarın Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası İlçe Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: AA