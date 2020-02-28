İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın ailesine acı haber verildi
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı.
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı.
Sancaktepe Mevlana Mahallesi Aşar Sokak'taki eve gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.
Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin evine de iki büyük Türk bayrağı asıldı.
Baysal'ın evinin önünde ambulans bekletilirken Sancaktepe Belediyesince de taziye çadırı kuruldu.
Şehit Baysal'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA