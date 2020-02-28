İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.

28.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:54
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün ailesine acı haber verildi

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) 'deki ailesine acı verildi.

Şehidin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, anne Penbe ve baba Hüseyin Taşöz'e oğullarının şehadet haberini verdi.

Taşöz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Bekar olan şehit Taşöz'ün görev yerine 10 ay önce gittiği ve 2 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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