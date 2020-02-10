İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün ailesine acı haber verildi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

10.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:46
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün ailesine acı haber verildi

Rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Açıkgöz'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) merkez Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki evine giderek, ailesine acı haberi verdi. Gözyaşı döken şehidin yakınlarını askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: AA
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