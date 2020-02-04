İdlib'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Tuzla'daki evine getirildi

04.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:21

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in cenazesi, Tuzla'daki ailesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya uğurlandı.



İdlib'de geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in cenazesi, bugün Tuzla'daki ailesinin evine helallik alınmak üzere getirildi. Şehidin cenazesini ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, askeri personeller ile emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehit uzman çavuş Demir için dualar okundu, helallik alındı. Şehidin ailesi gelen taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından şehit uzman çavuşun naaşı, defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA