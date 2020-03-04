İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı Trabzon'a getirildi
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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı Trabzon'a getirildi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun askerlerin omzunda taşınması Tabutun cenaze nakil aracına konması Şehidin yakınları Cenaze nakil aracının gidişi Şehit yakınlarının araca binmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş...

04.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:33
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı Trabzon'a getirildi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun askerlerin omzunda taşınması

Tabutun cenaze nakil aracına konması

Şehidin yakınları

Cenaze nakil aracının gidişi

Şehit yakınlarının araca binmesi - Suriye'nin kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Trabzon'a getirildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı Trabzon'a getirildi
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