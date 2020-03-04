İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı Trabzon'a getirildi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun askerlerin omzunda taşınması Tabutun cenaze nakil aracına konması Şehidin yakınları Cenaze nakil aracının gidişi Şehit yakınlarının araca binmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş...
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun askerlerin omzunda taşınması
Tabutun cenaze nakil aracına konması
Şehidin yakınları
Cenaze nakil aracının gidişi
Şehit yakınlarının araca binmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Trabzon'a getirildi.
Kaynak: AA