İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi
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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesinin Türk bayrağına sarılı naaşı Şehidin naaşı etrafındaki yakınları ve vatandaşlar Tekbir getirilmesi Helallik istenmesi Dua edilmesi Şehit cenazesinin skerlerin omzunda götürülmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının...

04.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:30
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesinin Türk bayrağına sarılı naaşı

Şehidin naaşı etrafındaki yakınları ve vatandaşlar

Tekbir getirilmesi

Helallik istenmesi

Dua edilmesi

Şehit cenazesinin skerlerin omzunda götürülmesi TRABZON - Suriye'nin kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, babaevine getirildi, babaevi önünde helallik alındı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi
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