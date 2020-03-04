İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş kadir Tuncer'in naaşı babaevine getirildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesinin Türk bayrağına sarılı naaşı Şehidin naaşı etrafındaki yakınları ve vatandaşlar Tekbir getirilmesi Helallik istenmesi Dua edilmesi Şehit cenazesinin skerlerin omzunda götürülmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesinin Türk bayrağına sarılı naaşı
Şehidin naaşı etrafındaki yakınları ve vatandaşlar
Tekbir getirilmesi
Helallik istenmesi
Dua edilmesi
Şehit cenazesinin skerlerin omzunda götürülmesi TRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, babaevine getirildi, babaevi önünde helallik alındı.
Kaynak: AA