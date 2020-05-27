İdlib'de şehit olan Teğmen Canberk Tatar'ın ailesine acı haber ulaştı
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İdlib'de şehit olan Teğmen Canberk Tatar'ın ailesine acı haber ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canberk Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.

27.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:11

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canberk Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.

İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehadet haberini, bayram ziyareti için Tunceli'nin Çemizgezek ilçesine bağlı Bozağaç Köyü'ndeki dede evinde bulunan annesi Suna ve babası Çetin Tatar'a, ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer verdi.

Şehidin dede evine ve Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Evli olan şehidin, bugün yapılması planlanan resmi törenin ardından yarın Cip Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İdlib'de şehit olan Teğmen Canberk Tatar'ın ailesine acı haber ulaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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