İdlib'de şehit olan sözleşmeli Er Ertürk'ün ailesine acı haber verildi

20.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:28

İdlib'de bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Mustafa Ertürk'ün (25) merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine gelerek, anne Hatice ve baba Osman Ertürk'e acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: AA