İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Pekel'in ailesine acı haber verildi

28.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:35

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in Samsun'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehit Pekel'in Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a haber, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile askeri yetkililer tarafından verildi.

Anne Gürdal'ı yakınları ve mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Pekel'in dayısı Vehbi Gürdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tayfun yetim, bir evin bir oğlu. Şehit düştü Suriye'de, 'Vatanımız sağ olsun.' diyeceğiz. Söyleyecek başka bir şey yok. Yarın nasipse düğününü yapıp gitmesi gereken yere göndereceğiz." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan şehit Pekel'in sözlenmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

Şehit Pekel, yarın Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA