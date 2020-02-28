İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi babasına verildi
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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi babasına verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan babasına ulaştı.

28.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:48
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi babasına verildi

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi Zonguldak'ın ilçesinde bulunan babasına ulaştı.

Şehidin ilçeye bağlı Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, üzücü haberi baba Tacettin Yılmaz'a verdi.

Eve ve mahalleye Türk bayrakları asılırken, Yılmaz'ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin cenazesinin Çaycuma'da defnedileceği belirtildi.

Bu arada, baba Tacettin Yılmaz'ın Bursa'da yaşadığı ancak ziyaret için Çaycuma'ya geldiği öğrenildi.

Şehit Yılmaz'ın şehadet haberi Bursa'daki annesi Tülay Yılmaz'a da verilmişti.

Kaynak: AA

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