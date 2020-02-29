İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Tokat'a getirildi
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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Tokat'a getirildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, memleketi Tokat'a ulaştırıldı.

29.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:56
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Tokat'a getirildi

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, memleketi 'a ulaştırıldı.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Akın'ın cenazesini, ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.


Şehidin cenazesi buradan konvoy eşliğinde Tokat Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.

Kaynak: AA

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