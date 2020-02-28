İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi
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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

28.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:00
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın'ın ailesine acı haber verildi

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın 'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.


Şehit Akın'ın merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine şehadet haberini yetkililer verdi.


Haberi alan şehidin annesi Raziye Akın'ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Bekar olan Akın'ın 10 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.


Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: AA

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