: İdlib'de şehit olan Piyade Teğmen Olgun'un ailesine acı haber verildi

28.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:57

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) şehadet haberi Konya'daki babaevine ulaştı.

Selçuklu ilçesindeki Tepekent Mahallesindeki babaevine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve yetkililer, acı haberi anne Döne Olgun'a verdi.

Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Acı haberi alan Anne Olgun, "Siz geldiniz, bana Bayram'ımı niye getirmediniz." diyerek gözyaşı döktü. Anne Olgun'u 112 Acil Sağlık ekipleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan şehit Olgun'un, babasını 3 ay önce kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Bekar ve 4 kardeşinin olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın Tepekent Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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