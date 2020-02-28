İdlib'de şehit olan Astsubay Çavuş Akay'ın ailesine acı haberi verildi
İdlib bölgesinde, Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.
İdlib bölgesinde, Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.
Şehit Akay'ın merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri erkan verdi.
Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
Şehidin Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Kaynak: AA