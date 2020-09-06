İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
06.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:12

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Serdar Aslan'ın merkez Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi'ndeki evine giderek anne Cemile ve baba Reşat Aslan'a acı haberi verdi.

Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Erol Evgin Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 23:11:59. #1.14#
title