İdlib'de şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.
06.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:12
Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Serdar Aslan'ın merkez Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi'ndeki evine giderek anne Cemile ve baba Reşat Aslan'a acı haberi verdi.
Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.
Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Kaynak: AA