İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı
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İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 4 askerin daha naaşı, Hatay Havalimanı'ndaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

29.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:28
İdlib'de şehit düşen 4 askerin daha cenazesi memleketlerine uğurlandı

'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 4 askerin daha naaşı, 'ndaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehitler Piyade Uzman Onbaşılar Muhammet Yılmaz, Halil Çankaya ve Eyüp Gülaştı ile Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Basına kapalı törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile bazı milletvekilleri katıldı.

Şehit Yılmaz'ın cenazesi Kütahya'ya, şehit Çankaya'nın naaşı Ankara'ya, şehit Gülaştı'nın cenazesi Samsun'a, şehit Özdemir'in naaşı da Yozgat'a uğurlandı.

Kaynak: AA

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