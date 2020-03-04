İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti
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İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti

İdlib'de artan çatışmaların yıkımı uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti

04.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:11
İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti

'nin şehrinde artan çatışmalar sonrası yaşanan yıkım yüksek çözünürlükte uydu fotoğrafları kullanılarak görüntülendi. İç savaşın şehirde olan etkisi ve ülkenin kuzeyinde günden güne büyüyen kamplar savaşın yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.


Görüntülerde, 10. yılına giren iç savaşın yaşandığı ülkenin kuzeyindeki çatışmalara, bombalara ve göçe bağlı dramatik değişimi görmek mümkün. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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