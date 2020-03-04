İdlib'de savaşın izleri uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti
İdlib'de artan çatışmaların yıkımı uydu görüntülerinde: 3 ayda 1 milyon Suriyeli evini terketti
Suriye'nin İdlib şehrinde artan çatışmalar sonrası yaşanan yıkım yüksek çözünürlükte uydu fotoğrafları kullanılarak görüntülendi. İç savaşın şehirde olan etkisi ve ülkenin kuzeyinde günden güne büyüyen kamplar savaşın yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.
Görüntülerde, 10. yılına giren iç savaşın yaşandığı ülkenin kuzeyindeki çatışmalara, bombalara ve göçe bağlı dramatik değişimi görmek mümkün. Euronews.com'da Görüntüle