İdlib'de Rus uçaklarının bombaladığı okulu konu alan belgesel ABD'de gazetecilik ödülü aldı
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İdlib'de Rus uçaklarının bombaladığı okulu konu alan belgesel ABD'de gazetecilik ödülü aldı

İdlib'de Rus uçaklarının bombaladığı okulu konu alan belgesel ABD'de gazetecilik ödülü aldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'de, Vice News muhabirleri tarafından hazırlanan ve geçen yıl Suriye'deki iç savaşta rejim güçlerine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir ilkokulu bombalamasının konu edildiği belgesel, Northwestern Üniversitesi Medill İletişim Fakültesi tarafından verilen "James Foley...

ABD'de, Vice News muhabirleri tarafından hazırlanan ve geçen yıl Suriye'deki iç savaşta rejim güçlerine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir ilkokulu bombalamasının konu edildiği belgesel, Northwestern Üniversitesi Medill İletişim Fakültesi tarafından verilen "James Foley Gazetecilik Cesaret Ödülü"nü kazandı.

Ödül Komitesi, Vice News muhabirleri Isobel Yeung, Zach Caldwell, Mahmud Mousa, Jackie Jesko ve Tarek Turkey'in ilk kez Nisan 2020'de Showtime televizyonunda yayınlanan "Battle for Idlip" (İdlip Savaşı) başlıklı video belgeseliyle ödüle layık görüldüklerini bildirdi.

Jüri üyelerinden Bloomberg Atlanta Büro Şefi Brett Pulley, ödülle ilgili açıklamasında, "Bu yıl Foley Ödülü için çok sayıda etkileyici başvuru oldu fakat Isobel Yeung ve çalışma arkadaşlarının Vice News için Suriye'de gerçekleştirdikleri gazetecilik çalışması, en dikkat çekicisiydi. Suriye'de isyancıların elindeki son kale için verilen savaşı anlattıkları hikaye, dehşet verici ve yürek yaralayıcı." ifadelerini kullandı.

Belgeselde Yeung ve ekibi, uçuş bilgileri, telsiz kayıtları ve görgü tanıklarıyla yapılan söyleşilerle, rejim güçlerinin Rusya'nın hava desteğiyle nasıl silahsız sivilleri hedef aldığını izleyicilere aktarmıştı.

Belgesel, Rus uçaklarının okula düzenlediği saldırıda yaralanan 9 yaşındaki Dalaa'nın yaşadığı dehşet anlarına ilişkin tanıklığıyla hafızalara kazınmıştı.

Ödül, 2012'de Suriye'de görev yaparken DEAŞ'a esir düşen ve 2014'te örgüt tarafından öldürülen ABD'li gazeteci James Foley'nin anısına veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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