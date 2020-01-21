İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti
Haberler » Dünya » İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti - Haberler

İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti

Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerine hava saldırıları düzenledi

21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:02
İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti

Rus savaş uçaklarının Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 7'si çocuk toplam 12 sivil hayatını kaybetti.


Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerine hava saldırıları düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri