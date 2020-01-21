İdlib'de Rus hava saldırıları sonucu 7'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti

21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:02

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 7'si çocuk toplam 12 sivil hayatını kaybetti.



Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerine hava saldırıları düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle