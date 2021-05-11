İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDISuriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) için Hatay Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi.