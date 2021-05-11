İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)

İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDISuriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) için Hatay Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) için Hatay Havaalanı'nda Vali Rahmi Doğan, protokol üyeleri ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi. Şehit Alp'in cenazesi, törenin ardından memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine uğurlandı.


İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)
İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)
İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İdlip'ten kahreden haber: Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
İdlip'ten kahreden haber: Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Muslera Gökhan Töre Samet Aybaba Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İdlib'de roketli saldırı; teğmen şehit oldu, 4 asker yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:20:31. #1.16#

title