- İdlib'de Rejim Saldırısı: 3 Ölü
- İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölüİDLİB - Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesinde Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
- İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü
İDLİB - Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesinde Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırıları sürüyor. Esad rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib'e bağlı Maaret el Numan bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl beldesinde düzenlediği saldırıda ise bir çok evin yıkıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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