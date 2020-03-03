İdlib'de rejim saldırısı: 11 ölü, 13 yaralı
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib merkezine düzenlediği füze saldırısında 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib merkezine düzenlediği füze saldırısında 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Esad rejimi İdlib'deki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, rejimin bugün İdlib'in merkezinde füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Füze saldırısı sonucu büyük bir patlama meydana geldiği, 3'ü çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
(Muhammed Rabah/İHA)
Kaynak: İHA